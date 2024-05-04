Bilecik'te sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Bilecik'te öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulundu.

Alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ise iş makinesiyle aracından alındı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollardaki büyük su birikintilerinden dolayı da sürücüler zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerine giren sular ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.