"Take Off Bilecik"e katılan adrenalin tutkunu, yamaç paraşütüyle 136 kilometre uçtu Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, paraşütüyle 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine uçtu.

Giriş: 18.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:02

