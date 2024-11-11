AK Parti'li Yıldırım'dan Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'na eleştiri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na tepki gösterdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Subaşı'nın Belediye Meclisi'ndeki oturumlara katılmadığını öne sürdü.

Subaşı'nın "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" programında da yer almadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Muhtemelen bugün Bilecikliler Günü programında da ne de şehirde. Belediye başkanı mı seçtik, turizmden sorumlu gezi başkanı mı anlamadık. Şehir haftanın en az 4 günü susuzlukla mücadele ediyor, sayelerinde komşuluk ilişkileri ilerledi. İnsanlar su olmayan yerden su olan mahallelere, eşine dostuna ihtiyaçlarını gidermeye gidiyor ama bilin bakalım bu durumdan bir tek kim etkilenmiyor? Tabii ki şehirde durmayan, yaşamayan Belediye Başkanımız Melek Hanım."