Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:23 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Y.Ç. yönetimindeki 06 EFR 131 plakalı SUV tipi otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Abdulhamit Bulvarı Pelitözü Kavşağı'nda aday sürücü Z.B'nin kullandığı 11 ABT 620 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada aday sürücü Z.B, sınav komisyon üyeleri S. S. ve A.F. ile sürücü eğitmeni A.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Osmaneli'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi
        Osmaneli'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Bilecik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Bozüyük'te öğrencilere 'Aile' semineri verildi
        Bozüyük'te öğrencilere 'Aile' semineri verildi
        Bilecik'te yol kenarına atılan 15 çuval ekmek hamuru temizlendi
        Bilecik'te yol kenarına atılan 15 çuval ekmek hamuru temizlendi
        Soğuk Hava Deposu tam kapasite hizmet veriyor
        Soğuk Hava Deposu tam kapasite hizmet veriyor
        Bilecik Valisi Sözer'den esnafa ziyaret
        Bilecik Valisi Sözer'den esnafa ziyaret