Bilecik'teki bozacı aile mesleği 101 yıldır sürdürüyor

İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Abdullah Mercan ve oğulları, 101 yıldır kuşaktan kuşağa geçen boza imalatını devam ettiriyor.

Dedesiyle başlayan boza üretimini sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1917 yılında Yugoslavya'dan göç eden dedesi Osman Ağa'nın (Lokman Bayko) ilk zamanlar yaptığı bozayı sırtında sokaklarda sattığını, daha sonra Pazaryeri ilçesinde imalathane kurduğunu anlattı.

Mercan, "Dedem Osman Ağa 1923'te 1. kuşak olarak başladığı bozacılığı babama, babam da 3. kuşak olarak bize bıraktı. Şimdi ise çocuklarım 4. kuşak olarak bu mesleğe sahip çıktılar ve halen devam etmekteyiz." dedi.

Bozayı, birinci sınıf buğday, yerli mısır, şeker ve su ile herhangi bir katkı maddesi karıştırmadan organik olarak ürettiklerini anlatan Mercan, şunları kaydetti: