Bilecik'te "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi

Bilecik Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi.

Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Başkanı Ayla Ercan, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 80 ilinden ve KKTC'den gelen Tük Kadınlar Birliği Şube Başkanları ile üyelerinin bulunduğu 220 konuğu Bilecik'te misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ercan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bize Avrupa ülkelerinden önce seçme ve seçilme hakkını verdi. Daha hiçbir ülkede yokken. Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Önemli ve anlamlı günde tekrarlıyoruz ki birlik, umut ve dayanışma ile sosyal ve siyasal yaşamın içinde ve haklarının bilincinde kadınlar olarak, üstümüze aldığımız sorumluluğun gereğini, korkmadan ve yılmadan yerine getireceğiz. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak, yaşamın her alanında eşit katılım ve eşit temsilimizin sağlanması ve elde ettiğimiz hakların korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için her türlü demokratik mücadelenin içinde ve önderi olacağız."