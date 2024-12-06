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        Pazaryeri'nde HIV/AIDS farkındalık semineri düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Dünya AIDS Günü kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda HIV/AIDS hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:22
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        Pazaryeri'nde HIV/AIDS farkındalık semineri düzenlendi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Dünya AIDS Günü kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda HIV/AIDS hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker ve İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı, “İnsan Haklarının İzinde Yürü” sloganı ile hastalığa dikkati çekmeye, kamuoyunun aydınlatılması ve duyarlılığının artırılmasına yönelik bilgiler verdi.

        Seminerde, AIDS'in finansal süreci, bulaşma yolları, belirtiler, tedavi ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca seminerin sonunda öğrencilere kırmızı kurdele takılarak farkındalık oluşturuldu.

        Bu etkinlikle, HIV/AIDS konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi ve gençlerin bilinçlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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