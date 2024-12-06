Pazaryeri'nde HIV/AIDS farkındalık semineri düzenlendi

Bu etkinlikle, HIV/AIDS konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi ve gençlerin bilinçlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Seminerde, AIDS'in finansal süreci, bulaşma yolları, belirtiler, tedavi ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca seminerin sonunda öğrencilere kırmızı kurdele takılarak farkındalık oluşturuldu.

Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker ve İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı, “İnsan Haklarının İzinde Yürü” sloganı ile hastalığa dikkati çekmeye, kamuoyunun aydınlatılması ve duyarlılığının artırılmasına yönelik bilgiler verdi.

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