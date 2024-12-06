Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Aygöl, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Aygöl, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumda kalan gençlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra bağlama eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

        Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nin güvenli bir yuva olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kurum çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aygöl, "Bu gece, her biri umut dolu kalplere sahip evlatlarımızın sazlarına, sohbetlerine ve sofralarına misafir olduk. Sevgi Evleri'nde büyüyen gençlerimizin azim ve sevgisiyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarette, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde HIV/AIDS farkındalık semineri düzenlendi
        Pazaryeri'nde HIV/AIDS farkındalık semineri düzenlendi
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlandı
        Özel: Erken seçim istemenin zamanı geldi (2)
        Özel: Erken seçim istemenin zamanı geldi (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik'te konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik'te konuştu:
        Özel: Erken seçim istemenin zamanı geldi
        Özel: Erken seçim istemenin zamanı geldi
        CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik'te toplu açılış ve temel atma töreninde kon...
        CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik'te toplu açılış ve temel atma töreninde kon...