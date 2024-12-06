Bilecik Valisi Aygöl, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumda kalan gençlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra bağlama eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nin güvenli bir yuva olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.