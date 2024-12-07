Bilecik Valisi Aygöl, tır parkı yapılması planlanan alanı inceledi

Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün de eşlik etti.

İncelemede alanın potansiyelini değerlendiren ve projeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Aygöl, çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.

Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaklaşık 23 dönümlük arazide oluşturulması planlanan alanla kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve lojistik faaliyetlerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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