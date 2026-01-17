Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Gölpark Kış Festivali'nde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı

        Bilecik Valiliği himayesinde düzenlenen 1. Gölpark Kış Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:17
        Bilecik Valiliği himayesinde düzenlenen 1. Gölpark Kış Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen festivalde vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, sanatçı İsmail Türüt'ün verdiği konserde horon oynayarak eğlendi.

        Festival kapsamında, ızgara ve kazanlarda pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara dağıtılırken, Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, vatandaşlara hamsi ve kuymak ile Bilecik yöresine ait Pazaryeri helvası ve kestane kabak tatlısı ikram etti.

        Vali Sözer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik Valiliği olarak ilk kez kış festivali düzenlediklerini söyledi.

        Amaçlarının vatandaşları ve çocukları eğlendirmek olduğunu aktaran Sözer, "Burada gençlerimizle güzel vakit geçirmek ve Bilecik'imizin misafirperverliğini göstermek adına festival düzenledik. Soğuk havaya rağmen halkımız teveccüh gösterdi. Çok kalabalık. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini diliyorum." dedi.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliğe sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Burada Karadeniz'in kültürü yansıtılıyor. Tabi burayı anlamlı kılan da Bilecikli hemşehrilerimizin de akın etmesi görülmeye değer. Hava soğuk ama kalplerin sıcak olduğu bugün de hemşerilerimiz ilgi göstermişler." diye konuştu.

        Vali Sözer, sahne alan sanatçı İsmail Türüt'e Osmanlı Devlet Armasının kabartma tablosunu ve kahve fincan takımı hediye etti.

        Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çevre illerden vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

