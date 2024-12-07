Bilecik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

İl merkezi ve Bozüyük ilçesinde, hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından teslim edilen gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, bağışçıların kendilerine teslim ettiği gıda kolilerinin, görevli ve gönüllüler tarafından merkez ve Bozüyük ilçesinde belirlenen 100 aileye teslim edildiğini bildirdi.