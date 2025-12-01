Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:37
        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. yönetimindeki 11 DP 252 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağllık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi A.A. yaralandı.

        Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

