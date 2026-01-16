Pazaryeri'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde panelvanın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı. M.K. idaresindeki 26 EY 595 plakalı panelvan, Esemen köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

