Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te köylüler "kavurga" geleneğini imeceyle yaşatıyor

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kış aylarında hazırlanıp tüketilen köklü geçmişe sahip "kavurga" adlı verilen yiyecek, kadınlar tarafından değirmen taşı ve dibekte imeceyle yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te köylüler "kavurga" geleneğini imeceyle yaşatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kış aylarında hazırlanıp tüketilen köklü geçmişe sahip "kavurga" adlı verilen yiyecek, kadınlar tarafından değirmen taşı ve dibekte imeceyle yapılıyor.

        Üyük köyünde genciyle yaşlısıyla köy meydanında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri buğdaydan elde ettikleri bulgur ve susamı değirmen taşında öğüttükten sonra mısır ekleyip kavuruyor.

        Dibek taşında yaklaşık 1,5 saat tokmaklarla döverek un haline getirdikleri yiyeceği şeker karıştırarak tüketen köy halkı, misafirlerine de ikram ediyor.

        Kış aylarında dost meclislerinin vazgeçilmez yiyeceği olan kavurganın yapımında yardımlaşma ve dayanışma da öne çıkıyor.

        - "Tokmakla döverken türküler ve maniler söyleyerek eğleniriz"

        Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Meliha Üyük, AA muhabirine, geçmişte büyüklerinin dibek taşında bulgur ve kavurga hazırladığını, çocukluk ve gençliklerinde güçleri yettiğince onlara yardım ettiklerini söyledi.

        Ninelerinden öğrendikleri geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirten Üyük, şöyle konuştu:

        "Kavurga esas kar yağarken dövülür. Kavurga veya bulgurluğu imece usulü yaparız, biraz güç isteyen bir iş. Tokmak her ne kadar fazla ağır olmasa da devamlı vurduğumuz için yoruluyoruz. Tokmakla döverken türküler ve maniler söyleyerek eğleniriz. Anneannem kışın kavurgayı soba başında çayla yerken masallar anlatırdı. Bu geleneğimiz bizim için bir kış çerezi niteliğinde."

        55 yaşındaki Ayten Ergün de doğup büyüdüğü köyünden hiç ayrılmadığını dile getirdi.

        Susam, bulgur ve mısırın kendi üretimleri olduğunu anlatan Ergün, "Yorucu bir süreç ama sonunda güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzeti özellikle kışın misafirlerimize ikram etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Köye 41 yıl önce gelin olarak gelen 58 yaşındaki Ayşe Arısoy ise geleneksel kavurganın köyün geçmişiyle bağını koruduğunu belirtti.

        Kavurganın, kış aylarının sohbet yiyeceği olduğunu ifade eden Arısoy, "Geçmişten gelen bu mirasın bizden sonraki nesillere de aktarılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmeleri"ne karşı uya...
        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmeleri"ne karşı uya...
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Bilecik'te konferans verdi:
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Bilecik'te konferans verdi:
        Bilecikli çift 70 yıllık eski mandırayı nostaljik köy evine dönüştürdü
        Bilecikli çift 70 yıllık eski mandırayı nostaljik köy evine dönüştürdü
        Bilecik'te otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        BŞEÜ'de LÖSEV tarafından "Farkındalık Semineri" yapıldı
        BŞEÜ'de LÖSEV tarafından "Farkındalık Semineri" yapıldı
        BŞEÜ'deki seminerde Diyanet İşleri Başkanlığının din ve eğitim hizmetleri t...
        BŞEÜ'deki seminerde Diyanet İşleri Başkanlığının din ve eğitim hizmetleri t...