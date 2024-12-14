Bilecik Valiliğinden "kuvvetli sağanak" uyarısı

Yağışların akşam geç saatlerde karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kara dönüşebileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, ani sel ve su baskını gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın beklenen yağmur ve sağanağın sabah saatlerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

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