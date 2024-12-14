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        Bilecik Valiliğinden "kuvvetli sağanak" uyarısı

        Bilecik Valiliğince, kentte yarın etkili olması tahmin edilen "kuvvetli sağanak" nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:56
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        Bilecik Valiliğinden "kuvvetli sağanak" uyarısı
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        Bilecik Valiliğince, kentte yarın etkili olması tahmin edilen "kuvvetli sağanak" nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın beklenen yağmur ve sağanağın sabah saatlerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

        Yağışların akşam geç saatlerde karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kara dönüşebileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, ani sel ve su baskını gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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