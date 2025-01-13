Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        ABONE OL

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampaları mevkisinde Mehmet Pala yönetimindeki 34 ESZ 223 plakalı kamyonette yangın çıktı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Motor bölümünden kaynaklandığı tahmin edilen yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı
        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı
        Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Bilecik Alışveriş Merkezi'nin açılışı için protokol imzalandı
        Bilecik Alışveriş Merkezi'nin açılışı için protokol imzalandı
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kaftanları süsleyen "Bilecik çatması"nı geleceğe taşıyor
        Kaftanları süsleyen "Bilecik çatması"nı geleceğe taşıyor
        Bilecik'te üniversiteli gençler tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokul...
        Bilecik'te üniversiteli gençler tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokul...