Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampaları mevkisinde Mehmet Pala yönetimindeki 34 ESZ 223 plakalı kamyonette yangın çıktı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motor bölümünden kaynaklandığı tahmin edilen yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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