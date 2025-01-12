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        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı

        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 23:35 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:35
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        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı
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        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 kişinin alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan soruşturmada, bu kişilerin tükettiği alkollü içkileri C.A'dan aldıkları belirlendi.

        Gözaltına alınan C.A, içkileri başka bir ilden alarak satışını yaptığını itiraf etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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