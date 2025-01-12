Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı

Gözaltına alınan C.A, içkileri başka bir ilden alarak satışını yaptığını itiraf etti.

Yapılan soruşturmada, bu kişilerin tükettiği alkollü içkileri C.A'dan aldıkları belirlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 kişinin alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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