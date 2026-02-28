Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Y.S.C. (35) idaresindeki 41 AJ 298 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 11 ED 707 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

