        Haberleri

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:44
        Açıklamada, 28 Şubat'ın da tıpkı 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz gibi darbe olduğu belirtildi.

        Söz konusu süreçte siyasetin yanı sıra topluma da büyük bir darbe indirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları, kendi ülkesinin kurumlarına dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. Bizler, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

