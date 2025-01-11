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        Bilecik Alışveriş Merkezi'nin açılışı için protokol imzalandı

        Bilecik'te uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezinin yeniden açılması için Bilecik Valisi Şefik Aygöl koordinasyonunda protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:51
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        Bilecik Alışveriş Merkezi'nin açılışı için protokol imzalandı
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        Bilecik'te uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezinin yeniden açılması için Bilecik Valisi Şefik Aygöl koordinasyonunda protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Belediye Başkanlığı ve alışveriş merkezinin yapımını üstlenen firma arasında imzalanan protokolle, yıllardır açılışı beklenen projenin hayata geçirileceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aygöl, Valilik Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile yüklenici firma yetkilisinin katılımıyla imzalanan protokol sonrası, destek veren AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e teşekkür etti.

        Alışveriş merkezinin faaliyete geçmesiyle kent ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli bir değer katacağını belirten Aygöl, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği bu önemli adım. Bilecik için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bugün burada, hep birlikte Bilecik için çok önemli bir adım attık. Uzun yıllardır çözüm bekleyen bu alışveriş merkezi sorunu, iş birliği ve ortak akıl sayesinde çözüme kavuştu. Bu protokol, sadece bir anlaşma değil aynı zamanda şehrimizin geleceğine olan inancın bir göstergesidir. Bilecik, tarih boyunca birlik ve beraberlik ruhuyla büyüyen bir şehir olmuştur. Bugün de bu ruhun en güzel örneklerinden birini gördük. Belediye Başkanlığımıza ve süreçte desteklerini esirgemeyen siyasi parti il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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