Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik merkezli 5 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir vatandaşın "telefonla arayan kişilerin kredi başvurusu ile ilgili kendisine sorular yönelttiğini ve hesabından 350 bin 525 lira aktarıldığı" ihbarını aldı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında polis, Bilecik, İstanbul, Ankara, Kırklareli ve Diyarbakır'da belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis tarafından 12 zanlının yakalandığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 10 zanlı ise serbest bırakıldı.​​​​