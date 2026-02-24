Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te 23 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 15:00
        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 17 farklı dosyadan toplamda kesinleşmiş 23 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Y.G'yi (50) yakaladı.

        Hükümlü, işleminin ardından cezaevine teslim edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

