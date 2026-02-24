Meslek lisesinin atıkları eğitim teknolojisine dönüştü

MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, atık bilgisayar parçaları ve eski mobilya malzemelerinden matematik ve İngilizce derslerini destekleyen oyun konsolları geliştirdi.



"Sıfır atık" prensibiyle okuldaki depolarda bulunan arızalı bilgisayar, atık karton, ahşap ve sandalye parçalarını değerlendirmek isteyen 10 Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle 3 ayda matematik ve İngilizce bilgi yarışması, şehir bulmaca ve pet şişe toplama makinesi içeren oyun sistemleri tasarladı.



Depolarda bulunan arızalı bilgisayar kasalarından sökülen güç kaynakları yeniden kullanılırken, atık sunta ve MDF parçaları konsolların dış iskeletinde değerlendirildi. Eski sandalyelerden çıkarılan tekerlekler sisteme monte edilerek taşınabilirlik sağlandı. Önceki yıllardan kalan karton çalışmalar ise şehir bulmaca oyununun harita tasarımında kullanıldı.



Konsollar sayesinde okulda 350 öğrenci teneffüs ve boş zamanlarında ders içeriklerini oyun yoluyla pekiştirebiliyor.



Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, öğrencilerin okulda geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz üretim sürecinde aktif rol alıyor ve öğrendikleri bilgileri uygulamaya dönüştürüyor." dedi.



Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Mehmet Bozdemir ise projenin, öğrencilerin matematik ve İngilizce derslerindeki öğrenme güçlüğünden yola çıkılarak geliştirildiğini ifade etti.



Geleneksel oyun kültürünü dijital kodlamayla birleştirdiklerini anlatan Bozdemir, "Öğrencilerimiz hem bilgilerini pekiştiriyor hem de hızlı karar verme becerilerini geliştiriyor." diye konuştu.



Elektrik elektronik öğretmeni Sinan Köseoğlu da şehir bulmaca oyununun öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, öğrenciler bireysel ya da grup halinde doğru cevaba ulaşmanın heyecanını yaşadığını kaybetti.



Elektrik elektronik öğretmeni Volkan Nar ise projede geri dönüşüm bilincinin de teşvik edildiğini belirterek, öğrencilerin getirdikleri her pet şişe karşılığında oyun hakkı kazandığını kaydetti.



- Öğrenciler memnun



Öğrencilerden Sude Naz Akyol da teneffüs saatlerinde dışarıya çıkmak yerine oyun konsollarında vakit geçirdiklerini söyledi.



Öğrencilerden Didem Feyman Zığarcı ise oyunların hem eğlenceli hem öğretici olduğunu söyledi.

