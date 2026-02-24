Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, denetimli serbestlik altında bulunan 13 yükümlü, ramazan nedeniyle Şeyh Edebali Külliyesi'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, denetimli serbestlik altında bulunan 13 yükümlü, ramazan nedeniyle Şeyh Edebali Külliyesi'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması ve ramazan ayı dolayısıyla Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

        Bu kapsamda kentte denetimli serbestlik altında bulunan 13 yükümlü, Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki tarihi Orhangazi Camisi ile Şeyh Edebali Türbesi'nde temizlik yapıyor. Yükümlüler ayrıca, külliyede çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

        Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, AA muhabirine, ildeki diğer 30 yükümlü tarafından, kent merkezindeki Dedeoğlu ile Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal, Yeşil ve Ulu camilerinde de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığını söyledi.

        Yakın zamanda Söğüt ilçesindeki Dursun Fakih Türbesi'nde de aynı faaliyetlerin gerçekleştirileceğini anlatan Çolak, "Yükümlü arkadaşlarımız, bu görevlerini manevi anlamda büyük bir haz ve tatmin duygusuyla yerine getiriyorlar. Yükümlülerimiz, haftada 5 gün 4 saat çalışarak, denetimli serbestlik altında bulundukları sürenin 3'te 1'i kadar kamu hizmeti yapıyorlar." ifadesini kullandı.

        - "Topluma faydalı bireyler olma fırsatı yakalıyorlar"

        Çolak, yükümlülerin bu hizmetlerini il genelindeki 56 kamu kurumunda yerine getirdiklerini dile getirdi.

        Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü anımsatan Çolak, şunları kaydetti:

        "Biz de Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, 'Topluma güven, bireye umut' sloganıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yükümlülerin de gönülden isteyerek külliyedeki çalışmaların içinde yer almaları bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu şekilde, topluma faydalı bireyler olma fırsatı yakalıyorlar."

        Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da kurum olarak, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması dolayısıyla kentte çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle de işbirliği içine girdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Bilecik'te en fazla ziyaret edilen yerlerden biri de Şeyh Edebali Külliyesi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğimiz kapsamında, külliyemizde yükümlü arkadaşlarımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yükümlü kardeşlerimizin emeğiyle, bu manevi ortamda yaptıkları çalışmalarla ziyaretçilerimizin memnun kalacaklarını düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        Benzer Haberler

        İşitme Engelliler Şampiyonası'nda derece yapan Bilecikli sporcuya İl Müdürü...
        İşitme Engelliler Şampiyonası'nda derece yapan Bilecikli sporcuya İl Müdürü...
        Osmaneli takımları namağlup yollarına devam diyor Ligde 9'da 9 yapan Osmane...
        Osmaneli takımları namağlup yollarına devam diyor Ligde 9'da 9 yapan Osmane...
        Bilecik U15 Gençler Ligi kıran kırana geçiyor
        Bilecik U15 Gençler Ligi kıran kırana geçiyor
        Halterde güç ve azim Bilecik'te buluştu
        Halterde güç ve azim Bilecik'te buluştu
        Bilecik'te iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı uyarı
        Bilecik'te iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı uyarı
        Bilecik'te dolandırıcılığa karşı broşürlü uyarı
        Bilecik'te dolandırıcılığa karşı broşürlü uyarı