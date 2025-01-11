Kaftanları süsleyen "Bilecik çatması"nı geleceğe taşıyor

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Osmanlı Devleti'nde padişahların kaftanlarında, saray eşrafının kıyafetlerinde ve yatak örtülerinde kullanılan "Bilecik çatması" kumaşını dokuyan Sevil Tuzak, bu sanatın unutulmaması için gönüllü eğitmenlik yapıyor.

Halıcılığıyla ünlü Kocaeli'nin Körfez ilçesinin Hereke semtinde doğup büyüyen, 1992'de evlendikten sonra eşinin memleketi Bilecik'e yerleşen 57 yaşındaki Tuzak, küçük yaşlarda anneannesinden ve teyzesinden öğrendiği dokumacılığı, uzun yıllar usta öğretici olarak çalıştığı Bilecik Halk Eğitimi Merkezinde birçok kursiyere öğretip geçen yıl emekliye ayrıldı.

Emekliliğinin ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız'ın teşvikiyle, atılan sıkı ilmekler sayesinde uzun süre yıpranmayan, ipek ve keten ipliklerle yapılan "Bilecik çatması" kumaşını dokumayı öğrenen Tuzak, Kent Konseyi bünyesinde açılan kursta gönüllü usta öğreticilik yapmaya başladı.

Tuzak, haftada 2 gün üçer saat eğitim verdiği 18 kadına, padişahların kaftanlarında, saray eşrafının kıyafetlerinde ve yatak örtülerinde kullanılan "Bilecik çatması" kumaşı dokumayı öğretiyor.

İpek ve keten iplikler kullanarak ortaya çıkardığı kumaşlara çeşitli hayvan ve çiçek figürleri, minyatür desenleri ile kentin tarihi yapılarını dokuyan Tuzak, İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunu da işlemeye başladı.

Evli ve 2 çocuk annesi Sevil Tuzak, AA muhabirine, bu sanatın yaşatılması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Dokumacılığı anneannesi ve teyzesinden öğrendiğini anlatan Tuzak, "Resimleri baz alarak üretim yapıyorum. Ne kadar renk girerse o kadar güzel oluyor. Özellikle farlı şeyler dikkatimi çekiyor. Çevremdekilerin bakış açıları çok güzel ve kursiyerler gitgide çoğalıyor. Bilecik'e böyle bir şey kazandırdığım için çok mutluyum." dedi.

- "Günümün 1-2 saatini çatma dokumaya ayırıyorum"

Tuzak, kursiyerlerinin ilerleme katettiğini, kimilerinin çatmalarını satışa sunduğunu dile getirdi.