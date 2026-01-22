Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

        Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırındaki Nusaybin’de Suriyeli Kürtlere destek eyleminde Türk bayrağı gönderden indirilmişti. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri yapılan bu eyleme tepki olarak Bozüyük'te esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

        Yapılan etkinliğe Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve 2018 yılında şehit olan Ünal Demir'in babası ve kardeşi de katıldı. Şehit Demir'in kardeşi etkinlik öncesinde Bayrak şiirini okudu.

        Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal:

        "Türk bayrağı, milletimizin onuru ve bağımsızlığının simgesidir. Bayrağımıza yönelik her türlü saygısızlığa karşı duruşumuzu göstermek ve bu bilinci canlı tutmak amacıyla esnafımız ve vatandaşlarımızla bayraklarımızı paylaştık. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında birinci oldu
        Bilecik'te 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında birinci oldu
        AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
        AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
        7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor
        7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor
        Vali Sözer, Bayırköy Belediyesinde incelemelerde bulundu
        Vali Sözer, Bayırköy Belediyesinde incelemelerde bulundu
        Bilecik'te "Altyapı Projesi'nde " ilk adım atıldı
        Bilecik'te "Altyapı Projesi'nde " ilk adım atıldı
        Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecikspor şampiyonluğu gidiyor
        Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecikspor şampiyonluğu gidiyor