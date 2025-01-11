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        Bilecik'te üniversiteli gençler tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokulu öğrencileriyle buluşturdu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çocukların bilişsel, psikomotor ve duyusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokulu öğrencileriyle deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:41
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        Bilecik'te üniversiteli gençler tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokulu öğrencileriyle buluşturdu
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çocukların bilişsel, psikomotor ve duyusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tasarladıkları eğitsel materyalleri anaokulu öğrencileriyle deneyimledi.

        Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, karton, ip, yapıştırıcı ve boya gibi basit malzemelerle tasarladıkları 100'den fazla materyali, 5 farklı anaokulunda bulunan 350 çocukla buluşturdu.

        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raif Zileli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, derslerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de ağırlık verdiklerini belirtti.

        "Materyal Geliştirme" ile "Sanat ve Yaratıcılık" dersleri kapsamında öğrencilerin kendi tasarımlarını hazırladıklarını aktaran Zileli, "Matematik, fen bilimleri, sanatsal ve hareketli oyunlara yönelik materyaller üretildi. Bu materyallerle üniversiteli gençler, anaokulu öğrencileriyle birebir etkileşim kurma şansı yakaladı. Teorik bilgileri sahada deneyimlemek, hem öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlıyor hem de çocukların gelişim süreçlerini destekliyor." diye konuştu.

        Zileli, geçen yıl bir anaokulunda denenen programın bu yıl 5 farklı okulla genişletildiğini belirterek, materyallerin Çocuk Gelişimi Kulübü aracılığıyla diğer okullara da ulaştırılacağını ifade etti.

        Dr. Öğr. Üyesi Perihan Civelek ise üniversite öğrencilerinin eğitsel oyunlar tasarlayıp bunları çocuklarla uygulama fırsatı bulmasının önemine dikkati çekti.

        Programda eğitsel, matematiksel ve sanatsal oyunlara yönelik tasarımların bulunduğunu anlatan Civelek, "Her bir öğrencimiz derslerde tasarladıkları materyalleri çocuklarla buluşturuyor. Çocuklar bu etkinliklerden mutlu ayrılırken, öğrencilerimiz de öğretim sürecinde eşsiz deneyim kazanıyor." dedi.

        - "Teorik bilgilerimizi çocuklarla birebir uygulamak çok farklı deneyim"

        Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Horsum da teorikte öğrendikleri bilgileri çocuklarla birebir uygulamanın gerçekten çok farklı deneyim olduğunu belirterek, "Çocuklarla iletişim kurarak onların mutluluğuna tanık olmak, bizler için unutulmaz fırsat." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul da öğrencileri ziyaret ederek, oyunlar hakkında bilgi aldı.

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