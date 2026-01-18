Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te bir polis memuru, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı

        Bilecik kent merkezinde bir polis memuru, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Giriş: 18.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:06
        Bilecik'te bir polis memuru, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı
        Bilecik kent merkezinde bir polis memuru, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.


        Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.

        Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

