        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Söğüt'te yangın söndürme tankerleri teslim edildi

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

        Giriş: 18.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:03
        Söğüt'te yangın söndürme tankerleri teslim edildi
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerinin köylere kazandırıldı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, daha sonra yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, temmuz ayında Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan orman yangınlarını hatırlatarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Devlet olarak ilgili tüm kurumlarla gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini aktaran Sözer, şunları kaydetti:

        "Ancak unutulmamalıdır ki, bu mücadelede en büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. Özellikle köylerimizde, tarım arazilerinde ve ormanlık bölgelerde çok daha dikkatli ve duyarlı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla önemli bir hazırlık gerçekleştirdik. Her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylerimize kazandırılmış, daha önce temin edilen tankerlerle birlikte su tankeri bulunmayan köyümüz kalmamıştır. Bizler, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü önleyici çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha dikkatli davranarak, bu tür afetlerin önüne geçeceğiz."

        Vali Sözer'e, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Sercan Erbaş, ilçe İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın ile köy muhtarları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

