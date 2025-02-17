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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "8. Olağan Büyük Kongre" açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, partinin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek "8 Olağan Büyük Kongresi"ne ilişkin açıklama yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:07
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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "8. Olağan Büyük Kongre" açıklaması
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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, partinin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek "8 Olağan Büyük Kongresi"ne ilişkin açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, 12 Ekim 2024'te yurt genelinde ilçe düzeyinde başlayan kongrelerin 7 Şubat'ta düzenlenen İstanbul 8. Olağan Kongresi'yle sona erdiği, sıranın 8. Olağan Büyük Kongre'de olduğu belirtildi.

        Kongrelerin coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden, fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır.

        8. Olağan Büyük Kongre'mizde kullanacağımız sloganlarımızda Türkiye Yüzyılı’nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı’nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor, 23 Şubat’ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Büyük Kongre'mize tüm milletimizi davet ediyoruz."

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