Bilecik'te Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki bütün camileri gül suyu ile temizleyerek Ramazan ayına hazırladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek, tüm camilerdeki temizlik işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Başkan Tekin, camilerde ibadetlerin aksamaması için gereken hassasiyetin gösterildiğini ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde camilerimizde ve mescitlerimizde detaylı bir temizlik çalışması yürüttük. Amacımız, vatandaşlarımızın Ramazan ayında daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak." dedi.

Ramazan ayı boyunca cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.