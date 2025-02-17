Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, devam eden yolsuzluk davasında onuncu kez hakim karşısına çıktı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, devam eden yolsuzluk davasında onuncu kez hakim karşısına çıktı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere onuncu kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, 10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında onuncu kez duruşmada hazır bulunduğu belirtildi.

        Duruşmada, hakimler ile Netanyahu'nun avukatları arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

        Davanın hakimleri, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştukları gerekçesiyle reddetti ve yerine oturmasını istedi. İsrail Başbakanı, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

        Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını hatırlatan hakimler, başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedi.

        DURUŞMAYA "ACİL GÜVENLİK İSTİŞARESİ" SEBEBİYLE ARA VERİLDİ

        REKLAM

        İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmaya 2 kere ara verilmesi talebinde bulunmuştu.

        Birinci arada Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştü.

        Daha sonra devam eden duruşmada, İsrail Başbakanı'nın eline bir zarf tutuşturulmasının ardından Netanyahu, "Üzgünüm, gerçekten gitmem gerekiyor." diyerek ara talep etti.

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın Sayda kentinde üst düzey bir Hamas komutanına suikast düzenlediği haberlerinin duyulduğu sırada verilen 20 dakikalık arada, Başbakan Netanyahu'nun "acil güvenlik istişaresi" yaptığı bildirildi. İsrail basını, aranın bu saldırı sebebiyle istendiğini iddia etti.

        BİRÇOK DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI

        Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan dava duruşmaları kapsamında haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu. Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki birçok duruşmaya katılmamıştı.

        REKLAM

        NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

        İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

        Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

        Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

        REKLAM

        Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

        İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

        Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

        Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"