Bilecik'te huzur uygulaması gerçekleştirildi

Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı koordinasyonunda 353 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, trafik denetimi yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 bin 554 kişi sorgulanırken, arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl ve ilçe giriş ve çıkışlarında ise araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara cezai işlem gerçekleştirildi.

Kontrollerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası uygulandı.