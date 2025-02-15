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        Bilecik'te huzur uygulaması gerçekleştirildi

        Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:13
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        Bilecik'te huzur uygulaması gerçekleştirildi
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        Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı koordinasyonunda 353 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, trafik denetimi yapıldı.

        Yapılan kontrollerde 4 bin 554 kişi sorgulanırken, arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

        İl ve ilçe giriş ve çıkışlarında ise araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara cezai işlem gerçekleştirildi.

        Kontrollerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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