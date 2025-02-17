Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi

Eğitimin sonunda personele afetlere karşı her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmaları öğütlendi.

AFAD personelinin rehberliğinde Gençlik Merkezi salonu ve bahçesinde düzenlenen etkinlikte, söndürme tüplerini kullanarak personel pratik yaptı ve tahliye tatbikatıyla güvenli tahliyenin genişletilmesi uygulandı.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yurt güvenlik personeline afet sonrası eğitim verildi, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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