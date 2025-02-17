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        Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi

        Bilecik AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yurt güvenlik personeline afet sonrası eğitim verildi, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:36
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        Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi
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        Bilecik AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yurt güvenlik personeline afet sonrası eğitim verildi, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta, eğitim, afet anlık doğru hareket tarzları, deprem anında tahliye ve söndürme uygulamaları anlatıldı. Yurt personeli, olası afetlere karşı bilinçlendirilerek, uygulamalı eğitimlerle pratik kazanmaları sağlandı.

        AFAD personelinin rehberliğinde Gençlik Merkezi salonu ve bahçesinde düzenlenen etkinlikte, söndürme tüplerini kullanarak personel pratik yaptı ve tahliye tatbikatıyla güvenli tahliyenin genişletilmesi uygulandı.

        Eğitimin sonunda personele afetlere karşı her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmaları öğütlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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