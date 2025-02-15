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        Bilecik'te refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:07
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        Bilecik'te refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İsmail B. idaresindeki 11 ABV 570 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İbrahim B. yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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