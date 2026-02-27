Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniköy köyünde Şakir Duman'a ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında bulunan Habibe Tunç'a ait bağ evine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Bağ evlerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.