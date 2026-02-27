Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Yeniköy köyünde Şakir Duman'a ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında bulunan Habibe Tunç'a ait bağ evine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.


        Bağ evlerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

