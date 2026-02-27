Canlı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:29
        Bilecik Valisi Sözer kentteki esnafı ziyaret etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, kente ilişkin talep ve önerileri dinledi.

        Vali Sözer, daha sonra esnafa "hayırlı işler" diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

