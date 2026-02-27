Bilecik Valisi Sözer kentteki esnafı ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, kente ilişkin talep ve önerileri dinledi.



Vali Sözer, daha sonra esnafa "hayırlı işler" diledi.

