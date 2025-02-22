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        Bilecik'te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, jandarma ekipleri hava şartları nedeniyle ilacını alamayan vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:52
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        Bilecik'te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, jandarma ekipleri hava şartları nedeniyle ilacını alamayan vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

        Söğüt ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hayriye köyünde yaşayan vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle ilacını alamadığını bildirdi.

        Yardım talebi üzerine jandarma ekipleri, ilacı eczaneden alarak, teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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