Bilecik'te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı

Söğüt ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hayriye köyünde yaşayan vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle ilacını alamadığını bildirdi.

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