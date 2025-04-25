Bozüyük Lojistik Köy Projesi 2. etap ihalesi yapılacak

Bozüyük Lojistik Köy Projesi 2. etap ihalesinin yapılacağı bildirildi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, yaptığı açıklamada, Devlet Demiryolları (DDY) İşletmesi Genel Müdürlüğü Bozüyük Lojistik Merkezi ve demir yolu bağlantısı yapım işine ait ihalenin 29 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.

2012 yılında başlayan Bozüyük Lojistik Köy Projesi'nin 50 bin metrekareye sahip olduğunu aktaran Çelik, şunları ifade etti:

"Bozüyük Lojistik Merkezi tamamlandığında, yıllık 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi hedeflenmektedir. Lojistik merkezlerinden Türkiye genelinde toplam 25 adet bulunmakta ve 10'nu tamamlanarak, işletmeye alınmıştır. Devam eden 5 lojistik merkezi projesinden biri de Bozüyük Lojistik Merkezi'dir. 1. etap çalışmalarında, toprak dolguyla birlikte alt yapı çalışmaları oluşturularak 270 metre genişliğinde 615 metre uzunluğunda yüksek yükleme rampası ve yükleme boşaltma sahası indirme işlemlerinde kullanılacak beton rampalar yapıldı."