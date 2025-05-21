Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde S.A. ile A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.