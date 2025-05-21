Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde S.A. ile A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, yanında bulunan bıçakla A.D'yi sırtından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde gözaltına alınan zanlı S.A, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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