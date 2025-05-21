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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:24
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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde S.A. ile A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, yanında bulunan bıçakla A.D'yi sırtından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde gözaltına alınan zanlı S.A, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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