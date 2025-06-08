Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 3 köy halkı birlikte yağmur ve şükür duası yaptı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 3 köy halkı birlikte yağmur ve şükür duası yaptı.
Güde, Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde yaşayan vatandaşlar, yağmur ve şükür duası için Güde köyü bayram korusu bölgesinde bir araya geldi.
Duaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Güde Köyü Muhtarı Fahrettin Durak, Bahçesultan Köyü Muhtarı Selami Can, Nazifpaşa Köyü Muhtarı Okan Güneş, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Program, yağmur ve şükür duasının ardından yemek ikramıyla sona erdi.
Güde Köyü Muhtarı Durak, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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