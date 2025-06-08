Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı

Güde Köyü Muhtarı Durak, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Güde, Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde yaşayan vatandaşlar, yağmur ve şükür duası için Güde köyü bayram korusu bölgesinde bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 3 köy halkı birlikte yağmur ve şükür duası yaptı.

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