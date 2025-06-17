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        Bilecik Valisi Sözer muhtarlarla bir araya geldi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:47
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        Bilecik Valisi Sözer muhtarlarla bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisindeki toplantıda Vali Sözer, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Sözer, il genelinde kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasında muhtarların önemine dikkati çekti.

        Muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Sözer, "Vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyacına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da yer aldığı toplantı, Vali Sözer ile beraberindekilerin İl Özel İdaresi binası önünde fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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