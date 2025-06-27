Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

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