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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:17
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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Sakarya ilinde başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

        Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu.

        Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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