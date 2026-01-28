Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te devrilen çekicideki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te devrilen çekicideki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        O.Ç. (36) yönetimindeki 42 AVH 555 plakalı çekici, İznik-Osmaneli kara yolunun Düzmeşe köyü Arapuçtu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile çekicide yolcu olarak bulunan R.Ç. (39) ve S.M.E (14) yaralandı.

        Ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem
        Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem
        Başkan Subaşı öğrencilerle birlikte çorba içti
        Başkan Subaşı öğrencilerle birlikte çorba içti
        Bilecik'te basketbol spor okulları antrenmanları sürüyor
        Bilecik'te basketbol spor okulları antrenmanları sürüyor
        Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları
        Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları
        BŞEÜ THE 2026 mühendislik sıralamasında yer aldı
        BŞEÜ THE 2026 mühendislik sıralamasında yer aldı
        Yapay zekâya göre Bilecik'in en güzel ilçesi Söğüt
        Yapay zekâya göre Bilecik'in en güzel ilçesi Söğüt