Bilecik'te devrilen çekicideki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



O.Ç. (36) yönetimindeki 42 AVH 555 plakalı çekici, İznik-Osmaneli kara yolunun Düzmeşe köyü Arapuçtu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile çekicide yolcu olarak bulunan R.Ç. (39) ve S.M.E (14) yaralandı.



Ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







