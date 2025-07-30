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        Bilecik'te toplu sünnet şöleni yapıldı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:14
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        Bilecik'te toplu sünnet şöleni yapıldı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı padişahı Sultan 2. Bayezid'in hayır şartı gereği, Ertuğrul Gazi Mescidi'nde düzenlenen programda çocuklar, dualarla sünnet edildi.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, sünnet olan çocukların vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmelerini temenni etti.

        Böylesine köklü bir geleneğin sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Sözer, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah damatlıklarını da görmeyi nasip etsin." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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