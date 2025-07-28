Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

Ekipler, yangını çevredeki ormanlık alana ve arazilere sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Bekdemir köyü mezarlık arkası mevkisinde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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