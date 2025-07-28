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        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:28
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        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bekdemir köyü mezarlık arkası mevkisinde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını çevredeki ormanlık alana ve arazilere sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

        Yangında, Ersin Taşkazan'a ait konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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