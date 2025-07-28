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        Bilecik'te evde çıkan yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

        Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:38
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        Bilecik'te evde çıkan yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
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        Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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