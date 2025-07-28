Bilecik'te evde çıkan yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

Vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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