Bilecik'te evde çıkan yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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