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        Bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evi orman yangınıyla küle döndü

        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayıp bir gün sonra Bilecik'e ulaşan orman yangınında evi zarar gören 72 yaşındaki Mukadder Ada, bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:19
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        Bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evi orman yangınıyla küle döndü
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        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayıp bir gün sonra Bilecik'e ulaşan orman yangınında evi zarar gören 72 yaşındaki Mukadder Ada, bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde, geçmiş yıllarda alt katında ipek böceği yetiştirdiği 2 katlı binada büyük oğlu, gelini ve torunuyla yaşayan Ada, orman yangının evlerine sıçramasıyla 3 büyükbaş hayvanını son anda kurtardı.

        Evdeki para ve ziynet eşyaları da yangınla küle dönen Ada, gözlerinin önünde yanan evini kaybettiği için gözyaşı döküyor.

        Yangının ardından diğer oğlunun evinde kalmaya başlayan Ada, AA muhabirine, orman yangınını evin yanında bulunan kullanılmayan okulun bahçesinden izlediğini söyledi.

        Ada, yangının aniden köylerine sıçradığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yangın birden dağdan dereye indi. Bir baktım bizim köyün oradaki tepeye gelmiş. Dakikada oldu bunlar. Oradan oraya derken her tarafa yayıldı. 'Eve gidelim' dedik. Ateş, evin yanındaki çalılara sıçradı. Ben aklımı şaşırdım, 'Yanıyoruz' diye bağırdım. Çocuklar hayvanları ağıldan zor çıkarttılar. Ev yandı artık. Bu evde geçmiş yıllarda ipek böceği yetiştiriyorduk. Evin yandığını gördüm. Ateş evden yukarıya doğru çıktı. 'Ben gitmeyeceğim' diyorum jandarma beni aldı, köyün dışına çıkardı. İlçede akrabalarımın yanında kaldım. Ertesi günde gelemedim evime. Evi gördüğümde şok geçirdim. Çok ağladım. 'Evim gitti' dedim."

        Yangının diğer oğlunun evine sıçramaması dolayısıyla sevinç yaşadıklarını anlatan Ada, "Evdeki her şey yandı, üstümüzdekiler kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.

        - "Evin yanması 3-5 dakikayı bulmadı"

        Mukadder Ada'nın büyük oğlu Erkan Ada da yangının olduğu gün pazara kavun götürdüğünü ve bir anda şiddetli rüzgar çıktığını anlattı.

        Rüzgarın etkisiyle yangının köylerinin etrafındaki dağlara sıçradığını görünce köye geldiğini dile getiren Ada, "Köyde sular kesikti. 'Su takviyesi' yapalım dedik. Oğlumu ilaç tankeriyle su almaya gönderdim. Gelene kadar ateş ağılın yanındaki çalılıklara, oradan da eve sıçradı. Balkon tarafından camı patlatarak, ateş eve girmiş. Evin yanması 3-5 dakikayı bulmadı. Ağıldan hayvanları, bahçeden traktörü zor çıkarttım. Şoka girdim. O an ne yaptığımı bilmiyordum. Evdeki birikimlerimiz vardı, hepsi gitti. Çok zordu." ifadesini kullandı.

        - "Vatandaşlarımızın yaraları sarılacak"

        Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Ada ailesini ziyaret etti.

        Ada ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kılıç, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

        Kılıç, gereken her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Mukadder teyzemizin evini de yapılması gerekiyorsa yapacağız, onarılması gerekiyorsa onu da yapacağız. Vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. Vatandaşlarımızla bir aradayız. Acil ihtiyaçlarını tamamlayıp, tekrar eski hayatlarına kavuşturacağız. Çok şükür kendilerine bir şey olmadı. Bizim için en büyük teselli bu." diye konuştu.

        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan ve bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın, 25 Temmuz'da söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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