Bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evi orman yangınıyla küle döndü

MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayıp bir gün sonra Bilecik'e ulaşan orman yangınında evi zarar gören 72 yaşındaki Mukadder Ada, bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde, geçmiş yıllarda alt katında ipek böceği yetiştirdiği 2 katlı binada büyük oğlu, gelini ve torunuyla yaşayan Ada, orman yangının evlerine sıçramasıyla 3 büyükbaş hayvanını son anda kurtardı.

Evdeki para ve ziynet eşyaları da yangınla küle dönen Ada, gözlerinin önünde yanan evini kaybettiği için gözyaşı döküyor.

Yangının ardından diğer oğlunun evinde kalmaya başlayan Ada, AA muhabirine, orman yangınını evin yanında bulunan kullanılmayan okulun bahçesinden izlediğini söyledi.

Ada, yangının aniden köylerine sıçradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın birden dağdan dereye indi. Bir baktım bizim köyün oradaki tepeye gelmiş. Dakikada oldu bunlar. Oradan oraya derken her tarafa yayıldı. 'Eve gidelim' dedik. Ateş, evin yanındaki çalılara sıçradı. Ben aklımı şaşırdım, 'Yanıyoruz' diye bağırdım. Çocuklar hayvanları ağıldan zor çıkarttılar. Ev yandı artık. Bu evde geçmiş yıllarda ipek böceği yetiştiriyorduk. Evin yandığını gördüm. Ateş evden yukarıya doğru çıktı. 'Ben gitmeyeceğim' diyorum jandarma beni aldı, köyün dışına çıkardı. İlçede akrabalarımın yanında kaldım. Ertesi günde gelemedim evime. Evi gördüğümde şok geçirdim. Çok ağladım. 'Evim gitti' dedim."

Yangının diğer oğlunun evine sıçramaması dolayısıyla sevinç yaşadıklarını anlatan Ada, "Evdeki her şey yandı, üstümüzdekiler kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.

- "Evin yanması 3-5 dakikayı bulmadı"

Mukadder Ada'nın büyük oğlu Erkan Ada da yangının olduğu gün pazara kavun götürdüğünü ve bir anda şiddetli rüzgar çıktığını anlattı.