Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor
        Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor
        Bilecik halkı Ramazan ayında tercih ettiği tatlı tulumba oldu Bilecik'te yı...
        Bilecik halkı Ramazan ayında tercih ettiği tatlı tulumba oldu Bilecik'te yı...
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü yaralandı
        Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü yaralandı
        Bilecik Belediyesi beslenme çantası ihalesi gerçekleştirdi
        Bilecik Belediyesi beslenme çantası ihalesi gerçekleştirdi
        Söğütspor'da hedef 3 puan
        Söğütspor'da hedef 3 puan