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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında yaralanan kedi tedavi altına alındı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan kedi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:56
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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında yaralanan kedi tedavi altına alındı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan kedi, tedavi altına alındı.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapan ekipler tarafından bulunan kedi, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

        Yapılan ilk muayenede kedinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu tespit edildi.

        - Kediye "Umut" adı verildi

        Tedaviyi veteriner teknikeri Bahadır Kaya ile yapan veteriner hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, kedinin bitkin olduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

        Kedinin yanan bacaklarını iyileşmesi için bandajladıklarını anlatan Tetik, şöyle konuştu:

        "Genel durumunu takip ediyoruz. Dokularının iyileşmesi biraz süre alacak. Bu sürede onun için en iyisini yapacağız. Tedavisi tamamlandıktan sonra 'Umut' adını verdiğimiz kediyi sahiplenmek isteyen olursa vereceğiz. Yangın nedeniyle merkezimize gelen hayvanları tedavi edip, sahiplendireceğiz veya doğal yaşamlarına bırakacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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